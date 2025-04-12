Перед началом и во время применения препарата необходимо контролировать артериальное давление, функции почек и уровень калия в плазме крови.

Стабильная ишемическая болезнь сердца

Если в течение первого месяца лечения периндоприлом случается приступ стенокардии тяжелой или средней степени, следует сделать тщательную оценку польза/риск перед началом лечения.

Артериальная гипотензия

Прием ингибиторов АПФ может вызвать снижение артериального давления. Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдается реже у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией и более вероятна у пациентов с гиповолемией, вызванной терапией диуретиками, бессолевой диетой, проведением диализа, диареей или рвотой, или с тяжелой ренинзависимой гипертензией (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»). Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдалась у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии скорее у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, которые принимают большие дозы петлевых диуретиков, имеют гипонатриемию или почечную недостаточность функционального характера. Пациентам с повышенным риском симптоматической артериальной гипотензии следует в начале терапии и на этапе подбора доз находиться под тщательным наблюдением врача (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»). К подобным мерам следует прибегать при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца или цереброваскулярной болезнью, когда чрезмерное снижение артериального давления может привести к инфаркту миокарда или инсульта.

При возникновении артериальной гипотензии пациента следует перевести в горизонтальное положение и при необходимости ввести внутривенно раствор натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%). Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата после нормализации артериального давления путем увеличения объема крови.

У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью, имеющих нормальное или низкое артериальное давление, может произойти дополнительное снижение артериального давления при применении периндоприла. Такой эффект предполагается и обычно не является причиной для прекращения лечения. Если артериальная гипотензия становится систематической, может возникнуть необходимость в снижении дозы или прекращении лечения периндоприлом.

Стеноз аортального и митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия

Периндоприл, как и другие ингибиторы АПФ, необходимо применять с осторожностью при лечении пациентов со стенозом митрального клапана или обструкцией выхода из левого желудочка (например аортальным стенозом или гипертрофической кардиомиопатией).

Нарушение функции почек

При нарушении функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин) начальную дозу периндоприла следует подбирать в зависимости от клиренса креатинина (см. раздел «Способ применения и дозы»), а затем — в соответствии с реакцией пациента на лечение. Контроль уровня калия и креатинина является обычным стандартом медицинской практики для таких пациентов (см. раздел «Побочные реакции»).

У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия после начала терапии ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему нарушению функции почек. В такой ситуации может возникнуть острая почечная недостаточность, обычно обратима.

У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки при лечении ингибиторами АПФ увеличиваются уровни мочевины и креатинина в сыворотке крови, которые обычно возвращались к норме после прекращения лечения. Это особенно касается пациентов с почечной недостаточностью.

У некоторых пациентов с артериальной гипертензией без видимой реноваскулярной болезни могут увеличиться уровни мочевины и креатинина в сыворотке крови, обычно незначительно и временно, особенно когда периндоприл назначали одновременно с диуретиками. Это, вероятно, может возникать у пациентов с имеющимися нарушениями функции почек. Может потребоваться снижение дозы и/или прекращение применения диуретиков и/или периндоприла.

Пациенты, которым проводится гемодиализ

Сообщалось о случаях возникновения анафилактоидных реакций у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ во время пребывания на гемодиализе с использованием высокопроточных мембран. Таким пациентам следует применять другой тип диализных мембран или назначать другой класс антигипертензивных средств.

Трансплантация почек

Отсутствует опыт применения периндоприла пациентам с недавно проведенной трансплантацией почки.

Реноваскулярная гипертензия

При назначении ингибиторов АПФ пациентам с двусторонним стенозом артерий почек или стенозом артерии единственной почки повышается риск возникновения гипотензии и почечной недостаточности (см. раздел «Противопоказания»). Благоприятным фактором может быть лечение диуретиками. Потеря функции почек может проявляться лишь незначительными изменениями уровня креатинина в плазме крови даже у пациентов со стенозом артерии одной из почек.

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек

Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов, при применении ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла (см. раздел «Побочные реакции»). Это может произойти в любое время во время лечения. В таких случаях применение периндоприла необходимо немедленно прекратить и начать тщательное наблюдение и лечение до полного исчезновения симптомов. В случае отека лица и губ состояние может улучшиться без лечения, но применение антигистаминных облегчит симптомы.

Ангионевротический отек гортани может быть летальным. При отеке языка, голосовой щели или гортани вероятно возникновение обструкции дыхательных путей, в этих случаях необходимо применение неотложной терапии. Она может включать применение адреналина и/или поддержку свободной проходимости дыхательных путей.

Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного исчезновения симптомов или стабилизациии его состояния. Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, который не был связан с приемом ингибиторов АПФ, относятся к группе повышенного риска развития ангионевротического отека во время приема ингибиторов АПФ (см. раздел «Противопоказания»).

Сообщалось о редких случаях возникновения интестинального ангионевротического отека у пациентов во время лечения ингибиторами АПФ. У таких пациентов наблюдалась боль в животе (с тошнотой или рвотой или без них); в некоторых случаях не наблюдалось предыдущего ангионевротического отека лица и уровень С-1 эстеразы был в норме. Диагноз интестинального ангионевротического отека был установлен во время компьютерной томографии брюшной полости или ультразвукового исследования или во время хирургического вмешательства. После отмены ингибитора АПФ симптомы ангионевротического отека исчезали. Интестинальный ангионевротический отек необходимо учитывать при проведении дифференциального диагноза у пациентов с абдоминальной болью, принимающих ингибиторы АПФ.

Одновременное применение периндоприла с сакубитрилом/валсартаном противопоказано из-за повышенного риска развития ангионевротического отека (см. раздел «Противопоказания»). Начинать применение сакубитрила/валсартана следует не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы периндоприла. В случае прекращения лечения сакубитрилом/валсартаном терапию периндоприлом следует начинать не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Одновременное применение ингибиторов АПФ с другими ингибиторами нейтральной эндопептидазы (НЭП) (например рацекадотрила), ингибиторами mTOR (например сиролимус, эверолимусом, темсиролимусом) и вилдаглиптином может привести к повышению риска развития ангионевротического отека (например отека дыхательных путей или языка, с нарушением функции дыхания или без) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Поэтому перед началом лечения ингибиторами НЭП (например рацекадотрилом), ингибиторами mTOR (например сиролимус, эверолимусом, темсиролимусом) и вилдаглиптином пациентам, которые уже применяют ингибитор АПФ, следует провести тщательную оценку соотношения польза/риск.

Анафилактоидные реакции во время афереза липопротеинов низкой плотности

Редко у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время афереза липопротеинов низкой плотности с сульфатом декстрана, случаются анафилактоидные реакции, представляющие угрозу жизни. Такие реакции устранялись временной отменой приема ингибиторов АПФ перед каждым плазмаферезом.

Анафилактоидные реакции во время десенсибилизации

У пациентов, принимавших ингибиторы АПФ во время процедуры десенсибилизации (например к осиному или пчелиному яда), наблюдались анафилактоидные реакции. У таких пациентов эти реакции исчезают после временного прекращения приема ингибиторов АПФ, но они появлялись снова при неосторожном проведении провокационных проб.

Печеночная недостаточность

Лечение ингибитором АПФ иногда сопровождалось появлением синдрома, который начинался как холестатическая желтуха и прогрессировал до спонтанного некроза печени и (иногда) смерти, встречается редко. Механизм этого синдрома не выяснен. Пациентам, которые получают ингибиторы АПФ на фоне которых развивается желтуха или отмечается повышение уровня печеночных ферментов, следует прекратить прием ингибитора АПФ и получить соответствующее медицинское обследование и лечение (см. раздел «Побочные реакции»).

Нейтропения/агранулоцитоз/тромбоцитопения/анемия

Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза/тромбоцитопении/анемии у пациентов, которые получали ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других факторов риска при приеме ингибиторов АПФ нейтропения возникает редко. Периндоприл следует применять с осторожностью при лечении пациентов с коллагенозами, во время терапии иммуносупрессорами, аллопуринолом или прокаинамидом, или при сочетании этих отягощающих факторов, особенно если есть нарушения функции почек. У некоторых таких пациентов определялось развитие серьезных инфекционных заболеваний, которые в нескольких случаях не отвечали на интенсивную антибиотикотерапию. В случае применения периндоприла таким пациентам рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов в крови. Также пациенты должны знать, что необходимо извещать о любом проявлении инфекционного заболевания (боль в горле, лихорадка).

Расовый фактор

Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов негроидной расы, чем у других. Периндоприл, как и другие ингиботоры АПФ может менее эффективно снижать артериальное давление у пациентов негроидной расы с гипертензией, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.

Кашель

При применении ингибиторов АПФ иногда появляется кашель. Этот кашель непродуктивный, устойчивый и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, следует рассматривать как часть дифференциального диагноза кашля.

Хирургия/общая анестезия

У пациентов после хирургической операции и у тех, которые получают гипотензивные средства во время анестезии, периндоприл может блокировать формирование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина. Лечение рекомендуется временно прекратить за один день до операции. Гипотензию, которая возникла вследствие этого механизма, можно лечить путем повышения объема циркулирующей крови.

Гиперкалиемия

Ингибиторы АПФ могут вызвать гиперкалиемию, поскольку они подавляют высвобождение альдостерона. Эффект обычно незначительный у пациентов с нормальной функцией почек. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность или снижение функции почек, возраст более 70 лет, сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона, эплеренона, триамтерен или амилорида), пищевых добавок, содержащих калий, или его соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в сыворотке крови (например гепарина, триметоприм или ко-тримоксазол, также известный как триметоприм/сульфаметоксазол и особенно антагонисты альдостерона или блокаторы ангиотензин-рецепторов). Гиперкалиемия может вызвать возникновение серьезной, иногда летальной, аритмии. Если одновременное применение периндоприла и любого из вышеупомянутых веществ считается уместным, их следует применять с осторожностью и тщательным контролем уровня калия в плазме крови (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Пациенты с сахарным диабетом

У пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические средства или инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень сахара в крови во время первых месяцев лечения ингибитором АПФ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Литий

Одновременный прием лития и периндоприла обычно не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Калийсберегающие препараты, пищевые добавки, содержащие калий, или заменители соли с калием

Одновременное применение периндоприла с калийсберегающими препаратами или пищевыми добавками, содержащими калий, не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Первичный альдостеронизм

Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не отвечают на лечение антигипертензивными препаратами, которые действуют путем ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому таким пациентам применять данный препарат не рекомендуется.

Беременность

Ингибиторы АПФ не должны назначать во время беременности. Если во время лечения ингибиторами АПФ, пациенты планируют беременность, их следует заменить на альтернативные антигипертензивные средства, которые имеют установленный профиль безопасности для применения беременным. Если подтверждается беременность — лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативную терапию (см. разделы «Противопоказания» и «Применение в период беременности или кормления грудью»).

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

Имеющиеся сообщения, что одновременный прием ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск возникновения гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (включая острую почечную недостаточность). Поэтому двойная блокада РААС путем одновременного приема ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Если лечение с одновременным применением двух блокаторов РААС считается абсолютно необходимым, оно может происходить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, уровня электролитов и артериального давления. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно пациентам с диабетической нефропатией.

Вспомогательные вещества

В состав препарата входит аспартам (E 951), являющийся источником фенилаланина, который может быть вредным для людей с фенилкетонурией.

Препарат содержит сорбит (E 420). Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не должны принимать препарат.