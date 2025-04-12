Пренеса® Оро Таб (Prenesa Oro Tab)
Пренеса Оро Таб инструкция по применению
Состав
действующее вещество: периндоприл;
1 таблетка содержит 4 мг или 8 мг периндоприла в виде соли терт-бутиламина;
вспомогательные вещества: кальция хлорид гексагидрат, гипромеллоза, целлюлоза микрокристаллическая, натрия гидрокарбонат, маннит (Е 421), аспартам (Е 951), ароматизатор мяты перечной (сорбит (Е 420)), тауматин (Е 957), ароматизатор мяты кучерявой, кросповидон, натрия стеарилфумарат.
Лекарственная форма
Таблетки, диспергирующиеся в ротовой полости.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 4 мг: от белого до почти белого цвета, круглые, слегка двояковыпуклые со скошенными краями;
таблетки по 8 мг: от белого до почти белого цвета, круглые, слегка двояковыпуклые со скошенными краями.
Фармакотерапевтическая группа
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Периндоприл.
Код АТС С09А А04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Периндоприл является ингибитором АПФ, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II. АПФ, или киназа, является эксопептидазой, которая дает возможность превращать ангиотензин I в ангиотензин II, а также вызывает распад вазодилататорного агента брадикинина с образованием неактивного гептапептида. Торможение активности АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, повышению активности ренина в плазме крови (за счет подавления негативной обратной реакции на высвобождение ренина) и снижению секреции альдостерона. Поскольку АПФ блокирует брадикинин, торможение активности этого фермента приводит к увеличению активности циркулирующей и локальной калликреин-кининовой системы, а, следовательно, — к активации простагландинов. Такой механизм способствует действию ингибиторов АПФ по снижению артериального давления и частично отвечает за появление некоторых побочных эффектов (например кашель).
Периндоприл в организме превращается в активный метаболит — периндоприлат. Другие метаболиты не демонстрируют торможения активности АПФ.
Артериальная гипертензия
Периндоприл проявляет активность при слабой, умеренной и тяжелой артериальной гипертензии. Он снижает систолическое и диастолическое артериальное давление как в положении лежа, так и в положении стоя. Периндоприл снижает общее периферическое сопротивление, что приводит к уменьшению системного артериального давления. Увеличение периферического кровообращения происходит практически без изменения частоты сердечных сокращений. Обычно происходит увеличение почечного кровотока, при этом скорость клубочковой фильтрации практически не меняется.
Максимальный антигипертензивный эффект развивается через 4–6 ч после однократного приема и сохраняется не менее 24 часов: соотношение Т/Р (впадина/пик — минимальная эффективность/максимальная эффективность в течение суток) периндоприла составляет 87–100%.
Снижение артериального давления происходит быстро. У пациентов с обратной реакцией стабилизация артериального давления происходит в среднем в течение 1 месяца лечения и поддерживается без появления тахифилаксии. Прекращение лечения не сопровождается синдромом отмены.
Периндоприл уменьшает гипертрофию левого желудочка.
Клинические исследования доказали, что периндоприл обладает сосудорасширяющими свойствами. Он улучшает эластичность крупных артерий и уменьшает соотношение толщины стенки к просвету сосуда для малых артерий.
Дополнительная терапия с тиазидным диуретиком проявляет синергический эффект. Комбинация ингибитора АПФ и тиазидного диуретика также уменьшает риск возникновения гипокалиемии, которая была вызвана терапией диуретиком.
Сердечная недостаточность
Периндоприл облегчает работу сердца путем уменьшения пред- и постнагрузки.
Исследования с участием пациентов с сердечной недостаточностью продемонстрировали:
- снижение давления наполнения в правом и левом желудочках;
- снижение системного периферического сосудистого сопротивления;
- увеличение сердечного индекса и улучшения сердечного выброса.
В сравнительных исследованиях было показано, что первое введение начальной дозы периндоприла 2 мг пациентам со слабой или умеренной сердечной недостаточностью по сравнению с введением плацебо не сопровождается значительным снижением артериального давления.
Исследование с участием пациентов с застойной сердечной недостаточностью, вызванной нарушением коронарной артерии, периндоприл корректирует гипертрофию миокарда и избыточное количество субэндокардиального коллагена, восстанавливает соотношение миозина и фермента и снижает частоту реперфузионных аритмий.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема периндоприл быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 1 часа. Период полураспада периндоприла в плазме крови составляет 1 час.
Периндоприл является пролекарственным средством. 27% от общего количества принятого периндоприла определяется в крови в виде активного метаболита — периндоприлата. Кроме активного метаболита — периндоприлата, препарат образует 5 метаболитов, которые неактивны. Максимальная концентрация периндоприлата в плазме крови достигается через 3–4 часа после приема.
Прием пищи уменьшает преобразования периндоприла в периндоприлата, следовательно, уменьшается биодоступность, поэтому суточную дозу периндоприла рекомендуется принимать однократно утром перед едой.
Отмечается линейная зависимость между дозой периндоприла и его концентрацией в плазме крови.
Распределение
Объем распределения несвязанного периндоприлата составляет примерно 0,2 л/кг. Связывание периндоприлата с белками плазмы крови составляет 20%, главным образом с ангиотензинпревращающим ферментом, но этот показатель является дозозависимым.
Выведение
Периндоприлат выводится с мочой. Период окончательного полувыведения несвязанной фракции составляет примерно 17 часов. Стадия равновесной концентрации в плазме крови достигается через 4 дня от начала лечения.
Особые группы пациентов
Выведение периндоприлата замедляется у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов с сердечной или почечной недостаточностью. Рекомендуется подбирать дозу для пациентов с почечной недостаточностью, учитывая степень недостаточности (клиренса креатинина).
Диализный клиренс периндоприлата — 70 мл/мин.
Кинетика периндоприла изменяется у пациентов с циррозом печени: печеночный клиренс периндоприла уменьшается вдвое. Однако количество образующегося периндоприлата, не уменьшается. Следовательно, таким пациентам не нужно корректировать дозу (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»).
Показания
Артериальная гипертензия.
Сердечная недостаточность.
Предотвращение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с документально подтвержденной стабильной ишемической болезнью сердца. Длительное лечение уменьшает риск возникновения инфаркта миокарда и сердечной недостаточности (по результатам исследования EUROPA).
Профилактика повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к периндоприла или к любому другому ингредиенту препарата, а также к другим ингибиторам АПФ.
- Наличие в анамнезе ангионевротического отека, связанного с предыдущим лечением ингибиторами АПФ (см. раздел «Особенности применения»).
- Наследственный или идиопатический ангионевротический отек.
- Одновременное применение с препаратами, содержащими действующее вещество алискирен, пациентам, больным сахарным диабетом, или с нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. разделы «Фармакодинамика» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
- Беременные или женщины, планирующие забеременеть (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
- Одновременное применение сакубитрилом/вальсартаном. Терапию следует начинать не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
- Экстракорпоральные методы лечения, которые приводят к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
- Значительный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки (см. раздел «Особенности применения»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данные клинических исследований свидетельствуют, что двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) путем одновременного приема ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена ассоциируется с более высокой частотой побочных реакций, таких как гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (включая острую почечную недостаточность) по сравнению с применением одного препарата, влияющего на РААС (см. разделы «Фармакодинамика», «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Лекарственные средства, вызывающие гиперкалиемию
Некоторые лекарственные средства или терапевтические классы лекарственных средств могут вызвать гиперкалиемию: алискирен, соли калия, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), гепарин, иммуносупрессоры, такие как циклоспорин или такролимус, триметоприм, ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол). Одновременный прием указанных лекарственных средств повышает риск возникновения гиперкалиемии.
Одновременное применение противопоказано (см. раздел «Противопоказания»)
Алискирен: У пациентов, больных сахарным диабетом, или пациентов с нарушенной функцией почек риск возникновения гиперкалиемии, ухудшения функции почек и кардиоваскулярной заболеваемости и летальности повышается.
Экстракорпоральные методы лечения, которые приводят к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями, такими как высокопроточные мембраны для диализа или гемофильтрации (например, полиакриловые мембраны) и для афереза липопротеидов низкой плотности с декстрансульфатом, что может привести к повышению риска возникновения тяжелых анафилактических реакций (см. раздел «Противопоказания»). В случае необходимости такого лечения, следует рассмотреть возможность использования диализной мембраны другого типа или применения другого класса антигипертензивных препаратов.
Сакубитрил/валсартан
Одновременное применение периндоприла с сакубитрилом/валсартаном противопоказано, поскольку одновременное применение ингибиторов АПФ и неприлизина может привести к повышению риска развития ангионевротического отека. Начинать применение сакубитрила/валсартана следует не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы периндоприла. Терапию периндоприлом следует начинать не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Одновременное применение не рекомендуется (см. раздел «Особенности применения»)
Алискирен: у любых других пациентов, как и у больных сахарным диабетом или пациентов с нарушенной функцией почек, риск возникновения гиперкалиемии, ухудшения функции почек и кардиоваскулярной заболеваемости и летальности повышается.
Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина
Опубликованы данные о том, что у пациентов с установленным атеросклерозом, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом с поражением органов-мишеней одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина сопровождалось повышением частоты возникновения артериальной гипотензии, обмороков, гиперкалиемии и ухудшением функции почек (в том числе острой почечной недостаточности) по сравнению с таковыми при монотерапии препаратами, влияющими на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС). Двойная блокада (то есть комбинация ингибитора АПФ с антагонистами рецепторов ангиотензина II) может быть применена в отдельных случаях и под тщательным контролем функции почек, уровня калия и артериального давления.
Эстрамустин
Повышается риск возникновения побочных реакций, таких как ангионевротический отек (ангионевротический отек).
Ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол)
У пациентов, которые одновременно применяют ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол), возможно повышение риска возникновения гиперкалиемии (см. раздел «Особенности применения»).
Калийсберегающие диуретики (например триамтерен, амилорид и другие), добавки калия или заменители солей, содержащих калий
Хотя калий обычно остается в пределах нормы, у некоторых пациентов, получающих периндоприл, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики (например спиронолактон, триамтерен или амилорид), добавки калия или заменители соли, содержащие калий, могут привести к значительному увеличению уровня калия в сыворотке крови. Следует также соблюдать осторожность при одновременном применении периндоприла с другими агентами, повышающие содержание калия в сыворотке крови, например триметопримом и ко-тримоксазолом (триметоприм/сульфаметоксазол), поскольку известно, что триметоприм действует как калийсберегающий диуретик амилорид. Поэтому одновременное применение периндоприла с вышеупомянутыми препаратами не рекомендуется. Однако, если одновременное назначение вышеупомянутых веществ необходимо, их следует применять с осторожностью и тщательно контролировать уровень калия в плазме крови.
Литий
При применении ингибиторов АПФ с препаратами лития возможно обратимое повышение концентрации лития в плазме и, соответственно, повышение риска его токсического действия. Не рекомендуется применять периндоприл с препаратами лития. В случае доказанной необходимости такого назначения следует обязательно тщательно контролировать уровень лития в плазме крови (см. раздел «Особенности применения»).
Одновременное применение, требующее особого внимания
Противодиабетические средства (инсулин, пероральные гипогликемические средства)
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что одновременное применение ингибиторов АПФ и противодиабетических средств (инсулин, пероральные противодиабетические средства) может привести к усилению сахароснижающего эффекта с риском развития гипогликемии. Вероятнее, что этот феномен может возникать в первые недели комбинированного лечения и у пациентов с почечной недостаточностью.
Баклофен
Усиливается антигипертензивный эффект. В случае необходимости следует контролировать артериальное давление и адаптировать дозу антигипертензивных средств.
Диуретики
У пациентов, принимающих диуретики, и особенно у тех, у кого нарушен водно-электролитный обмен, возможно чрезмерное снижение артериального давления после начала лечения ингибиторами АПФ. Вероятность развития гипотензивного эффекта снижается благодаря отмене диуретика, повышению объема циркулирующей крови или потреблению соли перед началом терапии периндоприлом. Лечение следует начинать с низких доз и постепенно их увеличивать.
При артериальной гипертензии, когда предварительно назначенный диуретик мог вызвать недостаточность воды/электролитов, его необходимо отменить перед началом лечения ингибитором АПФ (в таких случаях прием диуретика может быть возобновлен со временем) или назначить ингибитор АПФ в низкой дозе с постепенным ее повышением.
При застойной сердечной недостаточности на фоне приема диуретика прием ингибитора АПФ следует начинать с минимальной дозы, возможно, после снижения дозы диуретика.
В любом случае необходимо контролировать функцию почек (уровень креатинина) в течение первых недель лечения ингибитором АПФ.
Калийсберегающие диуретики (эплеренон, спиронолактон)
При одновременном применении эплеренона или спиронолактона в дозах от 12,5 мг до 50 мг в сутки с низкими дозами ингибиторов АПФ у пациентов с сердечной недостаточностью II-IV функциональных классов по шкале Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) и фракцией выброса <40%, ранее принимавших ингибиторы АПФ и петлевые диуретики, существует риск возникновения гиперкалиемии (потенциально летальной), особенно в случае несоблюдения рекомендаций по назначению такой комбинации. Перед началом применения такой комбинации следует удостовериться в отсутствии гиперкалиемии и нарушения функции почек. Рекомендуется проводить тщательный мониторинг калиемии и креатинемии еженедельно во время первого месяца лечения и ежемесячно в дальнейшем.
НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту ≥ 3 г/сут
Возможно ослабление антигипертензивного эффекта при одновременном применении ингибиторов АПФ с НПВС, такими как ацетилсалициловая кислота в противовоспалительных дозах, ингибиторы ЦОГ-2, неселективные НПВП. Одновременное применение ингибиторов АПФ и НПВП может привести к увеличению риска ухудшения функции почек, в том числе вероятности развития острой почечной недостаточности, повышение уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек в анамнезе. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, в частности у пациентов пожилого возраста. Пациентам следует восстановить водный баланс, а также необходимо уделить внимание контролю функции почек сразу после назначения комбинированной терапии и при дальнейшем лечении.
Рацекадотрил
Известно, что ингибиторы АПФ (например периндоприл) могут привести к развитию ангионевротического отека. Этот риск может возрастать при одновременном применении с рацекадотрилом (лекарственным средством, которое используется для лечения острой диареи).
Ингибиторы mTOR (например сиролимус, эверолимус, темсиролимус)
У пациентов, одновременно принимающих ингибиторы mTOR, возможно повышение риска развития ангионевротического отека (см. раздел «Особенности применения»).
Одновременное применение, требующее некоторого внимания
Антигипертензивные средства и вазодилататоры
Одновременное применение антигипертензивных средств может повысить гипотензивный эффект периндоприла. Одновременное применение с нитроглицерином и другими нитратами или другими вазодилататорами может способствовать дополнительному снижению артериального давления.
Глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вильдаглиптин)
У пациентов, которым назначена комбинация глиптина и ингибитора АПФ, возможно повышение риска возникновения ангиоэдемы вследствие того, что глиптин снижает активность дипептилпептидазы-IV (ДПП-IV).
Одновременное применение анестетиков, трициклических антидепрессантов или антипсихотропних средств с ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему снижению артериального давления (см. раздел «Особенности применения»).
Симпатомиметики могут ослаблять гипотензивное действие ингибиторов АПФ.
Золото
Нитратоподобная реакция (симптомы: покраснение лица, тошнота, рвота и артериальная гипотензия) встречается редко у пациентов, которые одновременно принимают ингибиторы АПФ, включая периндоприл, и инъекционные препараты золота (натрия ауротиомалат).
Циклоспорин
Гиперкалиемия может возникать при одновременном применении ингибиторов АПФ с циклоспорином. Рекомендуется контролировать уровень калия в сыворотке крови.
Гепарин
При одновременном применении ингибиторов АПФ с гепарином может возникнуть гиперкалиемия. Рекомендуется контролировать уровень калия в сыворотке крови.
Особенности применения
Перед началом и во время применения препарата необходимо контролировать артериальное давление, функции почек и уровень калия в плазме крови.
Стабильная ишемическая болезнь сердца
Если в течение первого месяца лечения периндоприлом случается приступ стенокардии тяжелой или средней степени, следует сделать тщательную оценку польза/риск перед началом лечения.
Артериальная гипотензия
Прием ингибиторов АПФ может вызвать снижение артериального давления. Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдается реже у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией и более вероятна у пациентов с гиповолемией, вызванной терапией диуретиками, бессолевой диетой, проведением диализа, диареей или рвотой, или с тяжелой ренинзависимой гипертензией (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»). Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдалась у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии скорее у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, которые принимают большие дозы петлевых диуретиков, имеют гипонатриемию или почечную недостаточность функционального характера. Пациентам с повышенным риском симптоматической артериальной гипотензии следует в начале терапии и на этапе подбора доз находиться под тщательным наблюдением врача (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»). К подобным мерам следует прибегать при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца или цереброваскулярной болезнью, когда чрезмерное снижение артериального давления может привести к инфаркту миокарда или инсульта.
При возникновении артериальной гипотензии пациента следует перевести в горизонтальное положение и при необходимости ввести внутривенно раствор натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%). Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата после нормализации артериального давления путем увеличения объема крови.
У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью, имеющих нормальное или низкое артериальное давление, может произойти дополнительное снижение артериального давления при применении периндоприла. Такой эффект предполагается и обычно не является причиной для прекращения лечения. Если артериальная гипотензия становится систематической, может возникнуть необходимость в снижении дозы или прекращении лечения периндоприлом.
Стеноз аортального и митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия
Периндоприл, как и другие ингибиторы АПФ, необходимо применять с осторожностью при лечении пациентов со стенозом митрального клапана или обструкцией выхода из левого желудочка (например аортальным стенозом или гипертрофической кардиомиопатией).
Нарушение функции почек
При нарушении функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин) начальную дозу периндоприла следует подбирать в зависимости от клиренса креатинина (см. раздел «Способ применения и дозы»), а затем — в соответствии с реакцией пациента на лечение. Контроль уровня калия и креатинина является обычным стандартом медицинской практики для таких пациентов (см. раздел «Побочные реакции»).
У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия после начала терапии ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему нарушению функции почек. В такой ситуации может возникнуть острая почечная недостаточность, обычно обратима.
У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки при лечении ингибиторами АПФ увеличиваются уровни мочевины и креатинина в сыворотке крови, которые обычно возвращались к норме после прекращения лечения. Это особенно касается пациентов с почечной недостаточностью.
У некоторых пациентов с артериальной гипертензией без видимой реноваскулярной болезни могут увеличиться уровни мочевины и креатинина в сыворотке крови, обычно незначительно и временно, особенно когда периндоприл назначали одновременно с диуретиками. Это, вероятно, может возникать у пациентов с имеющимися нарушениями функции почек. Может потребоваться снижение дозы и/или прекращение применения диуретиков и/или периндоприла.
Пациенты, которым проводится гемодиализ
Сообщалось о случаях возникновения анафилактоидных реакций у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ во время пребывания на гемодиализе с использованием высокопроточных мембран. Таким пациентам следует применять другой тип диализных мембран или назначать другой класс антигипертензивных средств.
Трансплантация почек
Отсутствует опыт применения периндоприла пациентам с недавно проведенной трансплантацией почки.
Реноваскулярная гипертензия
При назначении ингибиторов АПФ пациентам с двусторонним стенозом артерий почек или стенозом артерии единственной почки повышается риск возникновения гипотензии и почечной недостаточности (см. раздел «Противопоказания»). Благоприятным фактором может быть лечение диуретиками. Потеря функции почек может проявляться лишь незначительными изменениями уровня креатинина в плазме крови даже у пациентов со стенозом артерии одной из почек.
Повышенная чувствительность/ангионевротический отек
Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов, при применении ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла (см. раздел «Побочные реакции»). Это может произойти в любое время во время лечения. В таких случаях применение периндоприла необходимо немедленно прекратить и начать тщательное наблюдение и лечение до полного исчезновения симптомов. В случае отека лица и губ состояние может улучшиться без лечения, но применение антигистаминных облегчит симптомы.
Ангионевротический отек гортани может быть летальным. При отеке языка, голосовой щели или гортани вероятно возникновение обструкции дыхательных путей, в этих случаях необходимо применение неотложной терапии. Она может включать применение адреналина и/или поддержку свободной проходимости дыхательных путей.
Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного исчезновения симптомов или стабилизациии его состояния. Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, который не был связан с приемом ингибиторов АПФ, относятся к группе повышенного риска развития ангионевротического отека во время приема ингибиторов АПФ (см. раздел «Противопоказания»).
Сообщалось о редких случаях возникновения интестинального ангионевротического отека у пациентов во время лечения ингибиторами АПФ. У таких пациентов наблюдалась боль в животе (с тошнотой или рвотой или без них); в некоторых случаях не наблюдалось предыдущего ангионевротического отека лица и уровень С-1 эстеразы был в норме. Диагноз интестинального ангионевротического отека был установлен во время компьютерной томографии брюшной полости или ультразвукового исследования или во время хирургического вмешательства. После отмены ингибитора АПФ симптомы ангионевротического отека исчезали. Интестинальный ангионевротический отек необходимо учитывать при проведении дифференциального диагноза у пациентов с абдоминальной болью, принимающих ингибиторы АПФ.
Одновременное применение периндоприла с сакубитрилом/валсартаном противопоказано из-за повышенного риска развития ангионевротического отека (см. раздел «Противопоказания»). Начинать применение сакубитрила/валсартана следует не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы периндоприла. В случае прекращения лечения сакубитрилом/валсартаном терапию периндоприлом следует начинать не ранее чем через 36 часов после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Одновременное применение ингибиторов АПФ с другими ингибиторами нейтральной эндопептидазы (НЭП) (например рацекадотрила), ингибиторами mTOR (например сиролимус, эверолимусом, темсиролимусом) и вилдаглиптином может привести к повышению риска развития ангионевротического отека (например отека дыхательных путей или языка, с нарушением функции дыхания или без) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Поэтому перед началом лечения ингибиторами НЭП (например рацекадотрилом), ингибиторами mTOR (например сиролимус, эверолимусом, темсиролимусом) и вилдаглиптином пациентам, которые уже применяют ингибитор АПФ, следует провести тщательную оценку соотношения польза/риск.
Анафилактоидные реакции во время афереза липопротеинов низкой плотности
Редко у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время афереза липопротеинов низкой плотности с сульфатом декстрана, случаются анафилактоидные реакции, представляющие угрозу жизни. Такие реакции устранялись временной отменой приема ингибиторов АПФ перед каждым плазмаферезом.
Анафилактоидные реакции во время десенсибилизации
У пациентов, принимавших ингибиторы АПФ во время процедуры десенсибилизации (например к осиному или пчелиному яда), наблюдались анафилактоидные реакции. У таких пациентов эти реакции исчезают после временного прекращения приема ингибиторов АПФ, но они появлялись снова при неосторожном проведении провокационных проб.
Печеночная недостаточность
Лечение ингибитором АПФ иногда сопровождалось появлением синдрома, который начинался как холестатическая желтуха и прогрессировал до спонтанного некроза печени и (иногда) смерти, встречается редко. Механизм этого синдрома не выяснен. Пациентам, которые получают ингибиторы АПФ на фоне которых развивается желтуха или отмечается повышение уровня печеночных ферментов, следует прекратить прием ингибитора АПФ и получить соответствующее медицинское обследование и лечение (см. раздел «Побочные реакции»).
Нейтропения/агранулоцитоз/тромбоцитопения/анемия
Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза/тромбоцитопении/анемии у пациентов, которые получали ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других факторов риска при приеме ингибиторов АПФ нейтропения возникает редко. Периндоприл следует применять с осторожностью при лечении пациентов с коллагенозами, во время терапии иммуносупрессорами, аллопуринолом или прокаинамидом, или при сочетании этих отягощающих факторов, особенно если есть нарушения функции почек. У некоторых таких пациентов определялось развитие серьезных инфекционных заболеваний, которые в нескольких случаях не отвечали на интенсивную антибиотикотерапию. В случае применения периндоприла таким пациентам рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов в крови. Также пациенты должны знать, что необходимо извещать о любом проявлении инфекционного заболевания (боль в горле, лихорадка).
Расовый фактор
Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов негроидной расы, чем у других. Периндоприл, как и другие ингиботоры АПФ может менее эффективно снижать артериальное давление у пациентов негроидной расы с гипертензией, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.
Кашель
При применении ингибиторов АПФ иногда появляется кашель. Этот кашель непродуктивный, устойчивый и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, следует рассматривать как часть дифференциального диагноза кашля.
Хирургия/общая анестезия
У пациентов после хирургической операции и у тех, которые получают гипотензивные средства во время анестезии, периндоприл может блокировать формирование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина. Лечение рекомендуется временно прекратить за один день до операции. Гипотензию, которая возникла вследствие этого механизма, можно лечить путем повышения объема циркулирующей крови.
Гиперкалиемия
Ингибиторы АПФ могут вызвать гиперкалиемию, поскольку они подавляют высвобождение альдостерона. Эффект обычно незначительный у пациентов с нормальной функцией почек. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность или снижение функции почек, возраст более 70 лет, сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона, эплеренона, триамтерен или амилорида), пищевых добавок, содержащих калий, или его соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в сыворотке крови (например гепарина, триметоприм или ко-тримоксазол, также известный как триметоприм/сульфаметоксазол и особенно антагонисты альдостерона или блокаторы ангиотензин-рецепторов). Гиперкалиемия может вызвать возникновение серьезной, иногда летальной, аритмии. Если одновременное применение периндоприла и любого из вышеупомянутых веществ считается уместным, их следует применять с осторожностью и тщательным контролем уровня калия в плазме крови (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациенты с сахарным диабетом
У пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические средства или инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень сахара в крови во время первых месяцев лечения ингибитором АПФ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Литий
Одновременный прием лития и периндоприла обычно не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Калийсберегающие препараты, пищевые добавки, содержащие калий, или заменители соли с калием
Одновременное применение периндоприла с калийсберегающими препаратами или пищевыми добавками, содержащими калий, не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Первичный альдостеронизм
Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не отвечают на лечение антигипертензивными препаратами, которые действуют путем ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому таким пациентам применять данный препарат не рекомендуется.
Беременность
Ингибиторы АПФ не должны назначать во время беременности. Если во время лечения ингибиторами АПФ, пациенты планируют беременность, их следует заменить на альтернативные антигипертензивные средства, которые имеют установленный профиль безопасности для применения беременным. Если подтверждается беременность — лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативную терапию (см. разделы «Противопоказания» и «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)
Имеющиеся сообщения, что одновременный прием ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск возникновения гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (включая острую почечную недостаточность). Поэтому двойная блокада РААС путем одновременного приема ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Если лечение с одновременным применением двух блокаторов РААС считается абсолютно необходимым, оно может происходить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, уровня электролитов и артериального давления. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно пациентам с диабетической нефропатией.
Вспомогательные вещества
В состав препарата входит аспартам (E 951), являющийся источником фенилаланина, который может быть вредным для людей с фенилкетонурией.
Препарат содержит сорбит (E 420). Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не должны принимать препарат.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен взрослым для перорального применения.
Рекомендуется принимать периндоприл 1 раз в сутки утром перед едой.
Пренеса® Оро Таб, таблетки, диспергирующиеся в ротовой полости, могут быть использованы как альтернатива препарату Пренеса®, таблетки для пациентов, которые испытывают трудности при глотании таблеток.
Таблетки Пренеса® Оро Таб помещают на язык, где таблетка быстро раскрашивается в слюне и ее можно легко проглотить. Таблетки можно принимать с жидкостью или без нее. Удалить неповрежденными таблетки, диспергирующиеся в ротовой полости, изо рта трудно. Таблетки Пренеса® Оро Таб хрупкие, поэтому препарат необходимо принимать сразу же после открытия блистера.
Дозу подбирают индивидуально для каждого пациента с учетом показаний для применения, профиля пациента (см. раздел «Особенности применения») и показателей артериального давления.
Артериальная гипертензия
Периндоприл можно назначать в качестве монотерапии или в комбинации с препаратами других классов антигипертензивных средств.
Рекомендованная начальная доза составляет 4 мг 1 раз в сутки утром.
Пациентам с высокой активностью РААС (особенно пациентам с реноваскулярной артериальной гипертензией, нарушением водно-электролитного баланса, сердечной недостаточностью или тяжелой артериальной гипертензией, а также пациентам пожилого возраста) из-за вероятности возникновения внезапного снижения артериального давления (гипотензия первой дозы) рекомендуется начальная доза 2 мг периндоприла; применять в другой лекарственной форме под наблюдением врача, если нужно — в условиях стационара.
Через 1 месяц лечения дозу можно повысить до максимальной — 8 мг 1 раз в сутки.
В начале терапии периндоприлом возможно возникновение симптоматической гипотензии, особенно у пациентов, принимающих диуретики. Таким пациентам начинать лечение периндоприлом следует с осторожностью, поскольку у них может быть дефицит воды и/или соли. Если это возможно, следует прекратить применение диуретика за 2–3 дня до начала лечения периндоприлом (см. раздел «Особенности применения»).
Для пациентов с артериальной гипертензией, если нельзя прекращать применение диуретиков, лечение периндоприлом следует начинать с суточной дозы 2 мг. У таких пациентов следует контролировать функцию почек и уровень калия в сыворотке крови. Дальнейшее повышение дозы периндоприла должно осуществляться в зависимости от показателей артериального давления, при необходимости может быть восстановлено лечения диуретиками.
Пациентам пожилого возраста лечение следует начинать с дозы 2 мг, которая может быть повышена до 4 мг через 1 месяц лечения, а затем, в случае необходимости, в зависимости от функции почек — до 8 мг.
Сердечная недостаточность
Лечение периндоприлом рекомендуется начинать под тщательным медицинским наблюдением с рекомендуемой начальной дозы 2 мг утром. Через 2 недели, при условии хорошей переносимости, дозу можно повысить до 4 мг 1 раз в сутки. Дозу подбирают индивидуально, в зависимости от клинического состояния пациента.
Лечение пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и других пациентов из группы высокого риска (с нарушениями функции почек и склонностью к нарушениям уровня электролитов, пациентов, получающих одновременное терапию диуретиками и/или вазодилататорами) следует начинать под тщательным медицинским наблюдением.
У пациентов с высоким риском возникновения симптоматической гипотензии, в частности у пациентов с дефицитом электролитов с гипонатриемией или без нее, у пациентов с гиповолемией или у тех, кто получал интенсивную терапию диуретиками, следует провести коррекцию вышеупомянутых состояний, если можно, до начала терапии периндоприлом. Артериальное давление, функцию почек и уровень калия в сыворотке крови следует постоянно контролировать до начала и во время лечения периндоприлом (см. раздел «Особенности применения»).
Предотвращение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с документально подтвержденной стабильной ишемической болезнью сердца
Начальная доза периндоприла составляет 4 мг 1 раз в сутки. Через 2 недели, при условии хорошей переносимости и с учетом функции почек, дозу повышают до 8 мг 1 раз в сутки.
Пациентам пожилого возраста сначала назначают в дозе 2 мг 1 раз в сутки в течение 1-й недели, в течение следующей недели — 4 мг 1 раз в сутки. Через 1 неделю дозу повышают до 8 мг 1 раз в сутки. Дозу можно повышать только при условии хорошей переносимости предыдущей низкой дозы.
Профилактика возникновения повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями
Начальная доза периндоприла у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе составляет 2 мг в сутки в виде разовой утренней дозы. После двух недель лечения дозу увеличивают до 4 мг. Если после двух недель лечения в дозе 4 мг пациент нуждается в дополнительном контроле артериального давления, можно назначить дополнительно 1 таблетку индапамида. Лечение можно начать в любое время в срок от 2 недель до нескольких лет после первичного инсульта.
Пациенты с нарушениями функции почек
Дозирование для пациентов с почечной недостаточностью зависит от клиренса креатинина (см. таблицу).
Таблица 1
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Рекомендованная доза
|ClCr ≥ 60
|4 мг/сутки
|30 < ClCr < 60
|2 мг/сутки
|15 < ClCr < 30
|2 мг через сутки
|Пациенты, которые находятся на гемодиализе*, ClCr < 15
|2 мг в день проведения диализа
* Диализный клиренс периндоприлата — 70 мл/мин. Пациенты, находящиеся на гемодиализе, должны принимать периндоприл после проведения гемодиализа.
Пациенты с нарушениями функции печени не требуют коррекции дозы препарата (см. разделы «Фармакокинетика» и «Особенности применения»).
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 18 лет не установлены, поэтому периндоприл не рекомендуется применять в педиатрии.
Побочные реакции
Профиль безопасности периндоприла соответствует профилю безопасности ингибиторов АПФ.
Наиболее частые побочные реакции, которые наблюдались при применении периндоприла в процессе клинических исследований: головокружение, головная боль, парестезии, вертиго, нарушение зрения, звон в ушах, артериальная гипотензия, кашель, одышка, боль в животе, запор, диарея, извращение вкуса (дисгевзия), диспепсия, тошнота, рвота, зуд, кожная сыпь, судороги мышц, астения.
Побочные реакции классифицированы по следующим группам в соответствии с их частоты: очень распространенные (≥1/10), распространенные (≥1/100, <1/10), нераспространенные (≥1/1000, <1/100), редко распространенные (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко распространенные (<1/10000), частота неизвестна (единичные сообщения).
Таблица 2
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Частота
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Эозинофилия
|нечасто*
|Агранулоцитоз или панцитопения
|очень редко
|Снижение уровня гемоглобина и гематокрита
|очень редко
|Лейкопения/нейтропения
|очень редко
|Гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Тромбоцитопения
|очень редко
|Нарушения метаболизма и обмена веществ
|Гипогликемия (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»)
|нечасто*
|Гиперкалиемия, которая исчезает после отмены препарата (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто*
|Гипонатриемия
|нечасто*
|Психические расстройства
|Изменения настроения
|нечасто
|Нарушения сна
|нечасто
|Со стороны нервной системы
|Головокружение
|часто
|Головная боль
|часто
|Парестезия
|часто
|Вертиго
|часто
|Сонливость
|нечасто*
|Обморок
|нечасто*
|Спутанность сознания
|очень редко
|Со стороны органов зрения
|Нарушение зрения
|часто
|Со стороны органов слуха и лабиринта
|Звон в ушах
|часто
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|нечасто*
|Тахикардия
|нечасто*
|Стенокардия (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Аритмия
|очень редко
|Инфаркт миокарда может возникать вследствие избыточного снижения артериального давления у пациентов с высоким риском (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Со стороны сосудистой системы
|Гипотензия (и связанные с ней симптомы)
|часто
|Васкулит
|нечасто*
|Инсульт может возникать вследствие избыточного снижения артериального давления у пациентов с высоким риском (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Феномен Рейно
|неизвестна
|Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
|Кашель
|часто
|Одышка
|часто
|Бронхоспазм
|нечасто
|Эозинофильная пневмония
|очень редко
|Ринит
|очень редко
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Боль в животе
|часто
|Запор
|часто
|Диарея
|часто
|Искажение вкуса (дисгевзия)
|часто
|Диспепсия
|часто
|Тошнота
|часто
|Рвота
|часто
|Сухость во рту
|нечасто
|Панкреатит
|очень редко
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Цитолитический или холестатический гепатит (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Зуд
|часто
|Кожная сыпь
|часто
|Крапивница (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто
|Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто
|Реакции фоточувствительности
|нечасто*
|Пемфигоид
|нечасто*
|Гипергидроз
|нечасто
|Мультиформная эритема
|очень редко
|Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
|Судороги мышц
|часто
|Артралгия
|нечасто*
|Миалгия
|нечасто*
|Со стороны почек и системы мочевыделения
|Почечная недостаточность
|нечасто
|Острая почечная недостаточность
|очень редко
|Расстройства со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Эректильная дисфункция
|нечасто
|Общие расстройства
|Астения
|часто
|Боль в грудной клетке
|нечасто*
|Недомогание
|нечасто*
|Периферические отеки
|нечасто*
|Гипертермия
|нечасто*
|Исследования
|Повышение уровня мочевины в крови
|нечасто*
|Повышение креатинина в плазме крови
|нечасто*
|Повышение уровня билирубина в плазме крови
|редко
|Повышение уровня печеночных ферментов
|редко
|Повреждения, отравления и осложнения приема
|Падение
|нечасто*
* Частота была рассчитана по данным клинических исследований для побочных реакций, которые были обнаружены на основе спонтанных сообщений.
При применении других ингибиторов АПФ сообщалось о случаях возникновения синдрома нарушения секреции антидиуретического гормона (СНАДГ). Поэтому можно расценивать СНАДГ как вероятное осложнение, связанное с применением ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла, с частотой возникновения очень редко.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет большое значение. Это позволяет проводить непрерывное наблюдение соотношения между пользой и рисками, связанными с применением лекарственного средства. Специалисты в области здравоохранения должны подавать информацию о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью национальной системы отчетности.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке для защиты от воздействия влаги.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 7 таблеток в блистере, по 4 или по 8 или по 12 блистеров в картонной коробке.
По 10 таблеток в блистере, по 3 или по 5, или по 6 или по 9, или 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
КРКА, д.д., Ново место, Словения/KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения/Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.