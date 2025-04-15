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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
132.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
150.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Андреевка, ул. Центральная, 4
215.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
46,45
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
220.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
92,91
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Чугуев, ул. Торговая, 2
247.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
55,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
257.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
57,90
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
259.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
86,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
289.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,84
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
316.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
341.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Лысянка, пл. Мира, 8-А
355.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
442.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
492.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
87,23
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Житомир, просп. Мира, 23
547.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
589.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
24,05
Экономия при брони:
-0,25 грн
23,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
594.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Барановка, ул. Соборная, 4-А
609.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
609.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
632.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 49 мин
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
678.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,74
Экономия при брони:
-0,34 грн
23,40
грн
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