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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 23
116.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
118.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
125.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
131.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
131.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
137.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
88,34
Экономия при брони:
-0,93 грн
87,41
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
169.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
173.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
180.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,55
Экономия при брони:
-0,25 грн
23,31
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
217.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Лужаны, ул. Центральная, 50
221.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,21
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 09:00
Вижница, ул. Украинская, 30
266.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
10,87
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея Осипа, 41-А
278.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
59,65
Экономия при брони:
-0,18 грн
59,47
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
278.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
43,02
Экономия при брони:
-0,56 грн
42,47
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 11
278.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
117,08
Экономия при брони:
-1,01 грн
116,07
грн
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Аптека сальве
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
279.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
53,58
Экономия при брони:
-0,16 грн
53,42
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Солотвин, ул. Грушевского Михаила, 17-Б
303.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
108,63
Экономия при брони:
-1,42 грн
107,21
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
303.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
35,13
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павловка, ул. Независимости, 23-А
327.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
36,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
330.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
31,21
грн
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