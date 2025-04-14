Киев
Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
153.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 14:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
260.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
307.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
344.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,84 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Черновицкая, 1-А
418.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
8,53
Экономия при брони: -0,07 грн
8,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
419.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 14:00
Лужаны, ул. Центральная, 50
424.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,21 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
430.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
87,94
Экономия при брони: -0,78 грн
87,16 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
440.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,94
Экономия при брони: -0,25 грн
23,69 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
447.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 23
448.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони: -0,00 грн
7,83 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Вижница, ул. Украинская, 30
458.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
10,88
Экономия при брони: -0,16 грн
10,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
478.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
478.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони: -3,27 грн
105,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
507.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Рахов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
519.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
98,57 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
521.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,55
Экономия при брони: -0,01 грн
23,55 грн
Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
523.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
43,16
Экономия при брони: -0,54 грн
42,62 грн
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