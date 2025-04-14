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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
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Открыто
Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
153.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 14:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
260.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
307.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
344.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,84
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Черновицкая, 1-А
418.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
8,53
Экономия при брони:
-0,07 грн
8,46
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
419.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 14:00
Лужаны, ул. Центральная, 50
424.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,21
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
430.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
87,94
Экономия при брони:
-0,78 грн
87,16
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
440.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,94
Экономия при брони:
-0,25 грн
23,69
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
447.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 23
448.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Вижница, ул. Украинская, 30
458.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
10,88
Экономия при брони:
-0,16 грн
10,73
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
478.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
478.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
507.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Рахов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
519.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
98,57
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
521.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,55
Экономия при брони:
-0,01 грн
23,55
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
523.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
43,16
Экономия при брони:
-0,54 грн
42,62
грн
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