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Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
147.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
153.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
271.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
388.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
397.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
413.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
88,58
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
424.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 23
445.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
448.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
46,45
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
466.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
51,72
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
471.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
57,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
474.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
55,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
477.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
489.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
489.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Лужаны, ул. Центральная, 50
490.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,21
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Вижница, ул. Украинская, 30
530.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
10,82
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
544.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,71
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея Осипа, 41-А
584.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
59,56
Экономия при брони:
-0,47 грн
59,09
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
585.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
43,07
Экономия при брони:
-0,23 грн
42,84
грн
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