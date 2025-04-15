Киев
Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Лазикс® Нео (Lasix Neo)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
47,77 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 8 мин
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
53.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
35,02
Экономия при брони: -0,14 грн
34,88 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
64.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
110,06 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
63,38 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
64.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,26
Экономия при брони: -0,35 грн
22,91 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Самборская, 78
65.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
2,69 грн
Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
65.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
80,34 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
65.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
55,47 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
20,01 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
68.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
62,04 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, пл. Рынок, 36
68.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
21,47
Экономия при брони: -0,02 грн
21,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Павловка, ул. Независимости, 23-А
93.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
36,63 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
96.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
31,24 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 11
113.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
116,77 грн
Аптека семейная
Закрыто
Открывается через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
113.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
42,74
Экономия при брони: -0,05 грн
42,69 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
115.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
105,34
Экономия при брони: -0,48 грн
104,86 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея Осипа, 41-А
115.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
59,02 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Солотвин, ул. Грушевского Михаила, 17-Б
129.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
108,74
Экономия при брони: -0,12 грн
108,62 грн
Аптека сальве
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
140.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
53,83 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Рожище, ул. Независимости, 11
149.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
111,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное