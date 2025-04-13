Киев
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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Киев
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
26.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 33 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
73.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
87,82
Экономия при брони:
-0,06 грн
87,76
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Житомир, просп. Мира, 23
135.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Лысянка, пл. Мира, 8-А
135.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,84
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Барановка, ул. Соборная, 4-А
203.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 33 мин
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
203.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 33 мин
Любар, ул. Независимости, 48
205.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
24,03
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
232.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 33 мин
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
267.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 33 мин
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
274.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,63
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Врадиевка, ул. Независимости, 92
288.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Клевань, ул. Центральная, 1
318.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
78,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
324.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
349.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
362.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,00
грн
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Аптека сальве
Закрыто
Открывается через 33 мин
Луцк, просп. Возрождения, 39
364.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
53,56
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 48 мин
Рожище, ул. Независимости, 11
373.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
111,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 33 мин
Любешов, ул. Независимости, 3
379.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
112,40
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 3 мин
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
400.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
86,20
грн
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