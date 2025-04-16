Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
208.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
240.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
293.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
296.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
298.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
315.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
320.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
323.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
343.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
385.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 23
435.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони: -0,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
462.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 48
468.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,66
Экономия при брони: -0,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
493.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
493.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
507.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
559.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Лужаны, ул. Центральная, 50
566.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 09:00
Вижница, ул. Украинская, 30
610.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина