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Лазикс
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Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
129.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
159.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
169.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
92,91
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
169.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
46,45
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
197.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
55,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
201.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
86,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
201.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
57,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,84
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
247.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
314.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
85,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
331.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
390.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
442.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
88,46
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 23
500.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 48
548.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
24,01
Экономия при брони:
-0,28 грн
23,72
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
565.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
565.7 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
571.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
595.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
636.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,51
Экономия при брони:
-0,05 грн
23,46
грн
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