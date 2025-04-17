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Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Лазикс
®
Нео (Lasix Neo)
Чернигов
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
154.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
183.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
87,58
Экономия при брони:
-0,28 грн
87,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Липовая Долина, ул. Сумская, 4
204.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 23
230.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
7,83
Экономия при брони:
-0,00 грн
7,83
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Соборная, 4-А
287.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
48,78
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
287.3 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
109,00
Экономия при брони:
-3,27 грн
105,73
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
350.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
23,46
Экономия при брони:
-0,08 грн
23,38
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 138-Б
365.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
68,40
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
374.1 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
51,72
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
391.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
57,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Любешов, ул. Независимости, 3
400.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
112,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
407.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
84,55
грн
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Аптека сальве
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
420.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
53,84
Экономия при брони:
-0,69 грн
53,14
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
422.6 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
55,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
424.2 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
49,87
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
435.0 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
46,45
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Романковцы, ул. Республиканская, 56-А
443.9 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
17,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Павловка, ул. Независимости, 23-А
486.5 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
36,63
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
508.8 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
110,06
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Лужаны, ул. Центральная, 50
526.4 км
Лазикс® Нео раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофи-Авентис Украина
12,21
грн
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