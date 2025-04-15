Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -24,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
5.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma