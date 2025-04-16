Киев
Ксалоптик (Xaloptic)

Ксалоптик (Xaloptic)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 37 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
310,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
157,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
286,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
265,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
260,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
304,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
260,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
289,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
278,64 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
278,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -57,40 грн
260,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
278,65 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
267,40 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
270,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
308,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
278,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
289,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
289,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
212,28 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
260,90 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное