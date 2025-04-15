Львов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -5,00 грн