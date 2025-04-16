Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
2.8 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma