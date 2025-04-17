Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,30
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma
318,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Ксалоптик капли глазные 50 мкг/мл флакон с капельницей 2.5 мл №1
Polpharma