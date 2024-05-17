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Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Запорожье (67357) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
96,68
Экономия: -13,02 грн
83,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -20,46 грн
78,53 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -15,46 грн
78,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
87,57
Экономия: -4,55 грн
83,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
89,20
Экономия: -5,52 грн
83,68 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
92,00
Экономия: -17,00 грн
75,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
89,50
Экономия: -10,97 грн
78,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
89,54
Экономия: -14,60 грн
74,94 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
92,00
Экономия: -17,00 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
86,86
Экономия: -11,96 грн
74,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -27,00 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
89,05
Экономия: -6,82 грн
82,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
93,50
Экономия: -14,97 грн
78,53 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -22,97 грн
78,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
91,28
Экономия: -19,28 грн
72,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
86,54
Экономия: -3,64 грн
82,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (4)
91,99
Экономия: -13,46 грн
78,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
85,47
Экономия: -18,14 грн
67,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (7)
61,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
66,75 грн