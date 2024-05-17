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Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Одесса (67357) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
84,36
Экономия: -4,18 грн
80,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
96,53
Экономия: -28,17 грн
68,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -18,86 грн
68,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -31,97 грн
78,53 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
97,62
Экономия: -12,30 грн
85,32 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
88,22
Экономия: -5,99 грн
82,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
87,46
Экономия: -6,86 грн
80,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
91,36
Экономия: -20,05 грн
71,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
85,41
Экономия: -12,85 грн
72,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
88,34
Экономия: -15,06 грн
73,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
87,81
Экономия: -15,25 грн
72,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -12,47 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
98,50
Экономия: -19,97 грн
78,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
72,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
92,42
Экономия: -21,16 грн
71,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
90,36
Экономия: -8,14 грн
82,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
91,66
Экономия: -28,17 грн
63,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -13,47 грн
78,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
92,78
Экономия: -29,29 грн
63,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
67,51 грн