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Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Львов (67357) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
80,15
Экономия: -10,10 грн
70,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -31,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -19,47 грн
78,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -10,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -23,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -13,47 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -23,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -31,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -33,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -38,47 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -26,47 грн
78,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
83,99
Экономия: -5,47 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (4)
112,50
Экономия: -33,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (2)
98,50
Экономия: -19,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
104,99
Экономия: -26,47 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
114,50
Экономия: -35,98 грн
78,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
87,49
Экономия: -3,49 грн
84,00 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
93,50
Экономия: -14,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -31,98 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (12)
98,50
Экономия: -19,98 грн
78,52 грн