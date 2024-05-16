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Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 100 мл, №1 - Харьков (67357) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
94,99
Экономия: -16,47 грн
78,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
94,14
Экономия: -5,87 грн
88,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
92,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
91,50
Экономия: -12,98 грн
78,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
74,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
89,50
Экономия: -9,63 грн
79,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
91,62
Экономия: -12,05 грн
79,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
71,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
100,99
Экономия: -22,47 грн
78,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
88,24
Экономия: -18,54 грн
69,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
91,99
Экономия: -13,47 грн
78,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
95,12
Экономия: -14,98 грн
80,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -12,47 грн
78,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
94,99
Экономия: -16,47 грн
78,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
89,71
Экономия: -20,01 грн
69,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
Всего: упаковка (1)
86,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (2)
103,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
80,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
88,99
Экономия: -10,47 грн
78,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
90,34
Экономия: -10,42 грн
79,92 грн