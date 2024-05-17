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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г саше, №10 - Запорожье (431177) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
211,76
Экономия: -35,44 грн
176,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: порошок для орального применения (9)
195,16
Экономия: -18,42 грн
176,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
170,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -38,38 грн
167,61 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
180,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: саше (8)
182,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок для орального применения (4)
154,65 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
200,00
Экономия: -40,73 грн
159,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
180,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
189,67
Экономия: -12,68 грн
176,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
200,96
Экономия: -27,39 грн
173,57 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
180,00 грн