Аминокапроновая кислота таблетки 500 мг контейнер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (22062) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найденоВ других городах:
Гала аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Сити-фарм
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Коновальца Евгения, 8-В
В других городах больше нет предложений с препаратом