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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г пакет, №10 - Запорожье (179378) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
240,00
Экономия: -43,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
189,99
Экономия: -33,07 грн
156,92 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
240,00
Экономия: -43,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: порошок для орального применения (7)
192,99
Экономия: -36,07 грн
156,92 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
240,00
Экономия: -43,00 грн
197,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: порошок для орального применения (7)
260,00
Экономия: -63,00 грн
197,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: порошок для орального применения (2)
183,89
Экономия: -16,14 грн
167,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: порошок для орального применения (3)
177,99
Экономия: -21,07 грн
156,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
260,00
Экономия: -63,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
240,00
Экономия: -43,00 грн
197,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
240,00
Экономия: -43,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
183,99
Экономия: -27,07 грн
156,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (3)
240,00
Экономия: -43,00 грн
197,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -63,00 грн
197,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
197,99
Экономия: -41,07 грн
156,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: порошок для орального применения (3)
187,34
Экономия: -7,34 грн
180,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
180,88
Экономия: -10,88 грн
170,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
172,63
Экономия: -9,63 грн
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
184,99
Экономия: -28,07 грн
156,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
173,38
Экономия: -10,38 грн
163,00 грн