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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г пакет, №10 - Одесса (179378) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 36 мин
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (2)
187,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
181,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
184,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
212,99
Экономия: -56,07 грн
156,92 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: порошок для орального применения (6)
156,18
Экономия: -19,89 грн
136,29 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (8)
176,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
183,50
Экономия: -26,58 грн
156,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
176,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: порошок для орального применения (3)
168,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: порошок для орального применения (5)
176,99
Экономия: -20,07 грн
156,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (2)
174,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: порошок для орального применения (2)
206,99
Экономия: -50,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
193,99
Экономия: -37,07 грн
156,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
176,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: порошок для орального применения (5)
193,50
Экономия: -36,58 грн
156,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
168,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
176,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (3)
168,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
168,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
177,00 грн