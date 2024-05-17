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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г пакет, №10 - Львов (179378) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
204,99
Экономия: -48,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
229,99
Экономия: -73,07 грн
156,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
164,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -33,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: порошок для орального применения (7)
181,50
Экономия: -24,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -33,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Широкая, 66
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -64,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (1)
178,50
Экономия: -21,58 грн
156,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
164,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (2)
199,99
Экономия: -43,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -56,07 грн
156,92 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
219,10 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 273
Всего: порошок для орального применения (6)
219,80 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Давыдов, ул. Галицкая, 15-А
Всего: упаковка (3)
190,99
Экономия: -34,07 грн
156,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
Всего: порошок для орального применения (6)
164,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: порошок для орального применения (7)
199,99
Экономия: -43,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Яворов, ул. Маковея, 41/2
Всего: порошок для орального применения (8)
203,99
Экономия: -47,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Меденичи, ул. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
192,50
Экономия: -35,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -50,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
Всего: порошок для орального применения (4)
192,50
Экономия: -35,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
Всего: упаковка (1)
178,99
Экономия: -22,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
Всего: упаковка (3)
199,99
Экономия: -43,07 грн
156,92 грн