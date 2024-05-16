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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г пакет, №10 - Киев (179378) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -50,07 грн
156,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
233,20
Экономия: -59,12 грн
174,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -65,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
193,50
Экономия: -36,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
192,50
Экономия: -35,58 грн
156,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
232,20
Экономия: -56,44 грн
175,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
202,99
Экономия: -46,07 грн
156,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
145,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -56,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
181,50
Экономия: -24,58 грн
156,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
158,69
Экономия: -4,85 грн
153,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: пакет (2)
146,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
203,99
Экономия: -47,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (7)
193,99
Экономия: -37,07 грн
156,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -59,06 грн
173,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (1)
196,00
Экономия: -22,67 грн
173,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (1)
189,50
Экономия: -32,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (3)
192,50
Экономия: -35,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2-А
Всего: упаковка (1)
186,50
Экономия: -29,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (1)
179,50
Экономия: -22,58 грн
156,92 грн