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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г пакет, №10 - Харьков (179378) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: порошок для орального применения (4)
180,29
Экономия: -11,29 грн
169,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: порошок для орального применения (1)
183,09
Экономия: -20,30 грн
162,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
175,50
Экономия: -18,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
178,50
Экономия: -21,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
176,99
Экономия: -20,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
170,50
Экономия: -13,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: порошок для орального применения (9)
189,50
Экономия: -32,58 грн
156,92 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
181,50
Экономия: -24,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (5)
177,99
Экономия: -21,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (1)
194,50
Экономия: -37,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -33,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: порошок для орального применения (1)
170,50
Экономия: -13,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -33,58 грн
156,92 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Всего: упаковка (1)
184,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (1)
193,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (1)
185,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (1)
164,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (2)
199,99
Экономия: -43,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: упаковка (3)
199,99
Экономия: -43,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (3)
181,50
Экономия: -24,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (2)
212,99
Экономия: -56,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -37,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
177,99
Экономия: -21,07 грн
156,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: пакет (9)
145,87 грн