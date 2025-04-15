Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
565,00
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
904,00
Экономия при брони: -93,60 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
68.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1118,80 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1477,70 грн
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
70.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1117,40 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
72.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1161,20 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1319,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Самар, ул. Гетманская, 38
87.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1288,90 грн
Мед-сервис
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
90.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1287,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1172,29
Экономия при брони: -22,29 грн
1150,00 грн
Мед-сервис
Терновка, ул. Пушкина, 2
100.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1122,40 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1290,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
126.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
136.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
136.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1040,08 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1097,39
Экономия при брони: -82,39 грн
1015,00 грн
Бажаемо здоровья
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
160.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 50 мин
Златополь, м-н 4-й, 5
188.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1047,84 грн
Мед-сервис
Полтава, просп. Мира, 30-А
196.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека оптовых цен
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Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
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Песочин, шоссе Полтавское, 151
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Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
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Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1201,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
250.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks