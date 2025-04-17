Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1345,60 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 107
38.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
533,45
Экономия при брони: -44,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1094,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1488,00
Экономия при брони: -59,52 грн
1428,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
288,06
Экономия при брони: -44,82 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
292,87
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1253,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
113.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -0,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
137.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 18-А
152.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 191-А
166.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1261,70 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 23
184.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
189.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптекарь
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191.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1015,50 грн
Мед-сервис
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Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1110,30 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
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Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
197.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
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Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
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Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
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200.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks