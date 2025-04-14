Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1538,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Фонтанская, 124
11.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1053,50 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
109.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1181,68 грн
Бажаемо здоровья
Доманевка, ул. Центральная, 47
129.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1074,48 грн
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Балта, ул. Любомирская, 191-А
180.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1261,70 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1215,40 грн
Мед-сервис
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
255.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1040,08 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1097,39
Экономия при брони: -82,39 грн
1015,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Подорожник
Немиров, ул. Костельная, 107
309.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
533,45
Экономия при брони: -44,85 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, просп. Победы, 6
340.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,77 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
343.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
480,11
Экономия при брони: -74,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
348.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
672,15
Экономия при брони: -0,08 грн
Бажаемо здоровья
Бар, ул. Соборная, 11
365.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1094,08 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
565,00
Экономия при брони: -58,50 грн