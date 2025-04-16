Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1181,68 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1074,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1538,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Фонтанская, 124
112.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1017,00 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1040,08 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1097,39
Экономия при брони: -82,39 грн
1015,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
170.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1215,40 грн
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
203.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Балта, ул. Любомирская, 191-А
209.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1261,70 грн
Мед-сервис
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
240.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
565,00
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
904,00
Экономия при брони: -108,80 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1172,29
Экономия при брони: -22,29 грн
1150,00 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, просп. Победы, 6
276.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,77 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
277.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
278.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1161,20 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1319,40 грн
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
284.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1117,40 грн