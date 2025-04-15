Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
В городах рядом
Мед-сервис
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1015,20 грн
Бажаемо здоровья
Клевань, ул. Центральная, 10-А
175.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1089,37 грн
Бажаемо здоровья
Ровно, ул. Видинская, 40
181.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1253,70 грн
Аптека бам
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
219.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
292,87
Экономия при брони: -0,04 грн
Бажаемо здоровья
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 18-А
227.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Бар, ул. Соборная, 11
277.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1094,08 грн
Бажаемо здоровья
Бердичев, ул. Европейская, 3
327.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
327.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1345,60 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1488,00
Экономия при брони: -59,52 грн
1428,48 грн
Подорожник
Бердичев, ул. Здоровья, 1
327.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
288,06
Экономия при брони: -44,82 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
328.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
672,15
Экономия при брони: -0,08 грн
Подорожник
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
335.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -0,11 грн
Подорожник
Немиров, ул. Костельная, 107
361.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
533,45
Экономия при брони: -44,85 грн
Аптекарь
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
448.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1059,70 грн
Виталюкс
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
458.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Балта, ул. Любомирская, 191-А
461.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1261,70 грн
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
465.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1122,80 грн
Мед-сервис
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
465.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks