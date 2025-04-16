Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1040,08 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1097,39
Экономия при брони: -82,39 грн
1015,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1215,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 18-Д
116.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1400,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1172,29
Экономия при брони: -22,29 грн
1150,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
130.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1112,80 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1319,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
565,00
Экономия при брони: -58,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
136.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1117,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
136.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1118,80 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1477,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
904,00
Экономия при брони: -108,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
150.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
155.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1181,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
160.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1288,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
182.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1074,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
194.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
194.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1287,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 6
195.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
480,11
Экономия при брони: -74,70 грн