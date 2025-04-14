Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1218,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, шоссе Полтавское, 151
11.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1236,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1201,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
66.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1047,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1075,60 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1290,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
165.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1287,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
166.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1288,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
174.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
190.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1117,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
191.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1118,70 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1477,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
193.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1112,80 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1319,31 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1172,29
Экономия при брони: -22,29 грн
1150,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
565,00
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
904,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
292.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
595,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
305.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
307.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
480,11
Экономия при брони: -74,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 6
310.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,77 грн