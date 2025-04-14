Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1112,80 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1319,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1117,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1118,70 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1477,60 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
29.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1288,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1172,29
Экономия при брони: -22,29 грн
1150,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1287,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
565,00
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
904,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
82.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1075,60 грн
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1290,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
94.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
116.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
126.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
134.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1097,39
Экономия при брони: -82,39 грн
1015,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
135.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1040,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
138.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1047,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, шоссе Полтавское, 151
186.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1236,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
193.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1218,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
198.1 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1201,10 грн