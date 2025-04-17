Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1385,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -149,41 грн
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1083,34 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1163,40 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1000,00 грн
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Соборности, 7-А
126.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1059,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,90 грн
Здорова родина
Гора, ул. Центральная, 20-А
129.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1132,64
Экономия при брони: -2,46 грн
1130,18 грн
Аптекарь
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
129.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1059,70 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1000,00 грн
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
130.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
130.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1158,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
131.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Виталюкс
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
134.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Подорожник
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
230.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -0,11 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
236.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Черкассы, просп. Победы, 6
237.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,77 грн