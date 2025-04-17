Киев
Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)

Ипигрикс® раствор для инъекций (Ipigrix solution for injections)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 33 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1385,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -149,41 грн
810,80 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1083,34 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1163,40 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1000,00 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
147,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-А
126.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
937,92 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
561,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1059,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,90 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
129.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1132,64
Экономия при брони: -2,46 грн
1130,18 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
129.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1059,70 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1000,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
130.6 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
324,33 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
130.9 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1158,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
131.7 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
909,00 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
134.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
635,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
230.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
960,21
Экономия при брони: -0,11 грн
960,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
236.3 км
Ипигрикс раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
887,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6
237.2 км
Ипигрикс раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Grindeks
1127,77 грн
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