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Амицитрон® без сахара порошок для орального раствора саше 13 г, №10 - Запорожье (309750) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: порошок для орального раствора (4)
280,00
Экономия: -47,00 грн
233,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (3)
300,56
Экономия: -67,46 грн
233,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: порошок для орального раствора (6)
281,37
Экономия: -47,96 грн
233,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: порошок для орального раствора (1)
271,36 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -37,00 грн
233,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
275,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
275,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
246,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
302,27
Экономия: -28,58 грн
273,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок для орального раствора (6)
270,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: порошок для орального раствора (8)
270,00
Экономия: -37,00 грн
233,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), саше (4)
306,01
Экономия: -76,96 грн
229,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), саше (6)
267,52
Экономия: -38,63 грн
228,89 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
275,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
317,24
Экономия: -43,20 грн
274,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), саше (7)
268,17
Экономия: -36,44 грн
231,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), саше (9)
316,41
Экономия: -82,65 грн
233,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), саше (4)
300,91
Экономия: -61,07 грн
239,84 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
275,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
318,38
Экономия: -85,18 грн
233,20 грн