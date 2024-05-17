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Амицитрон® без сахара порошок для орального раствора саше 13 г, №10 - Одесса (309750) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
313,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), саше (2)
260,59
Экономия: -12,40 грн
248,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), саше (1)
319,85
Экономия: -64,77 грн
255,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
296,74
Экономия: -41,66 грн
255,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
275,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: порошок для орального раствора (8)
302,39
Экономия: -40,80 грн
261,59 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: порошок для орального раствора (5)
278,12
Экономия: -18,29 грн
259,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
309,14
Экономия: -54,06 грн
255,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
275,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), саше (5)
324,52
Экономия: -50,23 грн
274,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2), саше (2)
272,49
Экономия: -7,99 грн
264,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
286,11
Экономия: -17,11 грн
269,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
271,51
Экономия: -14,01 грн
257,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
275,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
271,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
287,50
Экономия: -28,95 грн
258,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
274,06
Экономия: -16,56 грн
257,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
296,19
Экономия: -37,64 грн
258,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -42,99 грн
259,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: порошок для орального раствора (8)
262,70 грн