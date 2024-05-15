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Амицитрон® без сахара порошок для орального раствора саше 13 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (309750) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), саше (7)
306,98
Экономия: -33,44 грн
273,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), саше (6)
306,60
Экономия: -33,06 грн
273,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), саше (1)
295,74
Экономия: -21,97 грн
273,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: саше (7)
287,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), саше (7)
296,87
Экономия: -24,17 грн
272,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), саше (7)
315,51
Экономия: -41,96 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
324,99
Экономия: -51,28 грн
273,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
275,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
307,55
Экономия: -34,85 грн
272,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), саше (4)
311,05
Экономия: -38,35 грн
272,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), саше (2)
304,35
Экономия: -25,62 грн
278,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
291,43
Экономия: -17,88 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), саше (7)
297,57
Экономия: -24,02 грн
273,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), саше (8)
281,36
Экономия: -18,36 грн
263,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), саше (6)
318,57
Экономия: -39,84 грн
278,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
300,73
Экономия: -22,00 грн
278,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (3)
271,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), саше (4)
311,23
Экономия: -42,72 грн
268,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: порошок для орального раствора (7)
297,42
Экономия: -70,33 грн
227,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
270,35 грн