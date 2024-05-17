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Амицитрон® порошок для орального раствора саше 23 г, №10 - Запорожье (193427) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: порошок для орального раствора (5)
270,00
Экономия: -59,00 грн
211,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: порошок для орального раствора (7)
250,00
Экономия: -39,00 грн
211,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: саше (7)
245,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (8)
297,40
Экономия: -74,18 грн
223,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), саше (7)
300,94
Экономия: -62,59 грн
238,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: порошок для орального раствора (7)
273,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
277,99
Экономия: -25,16 грн
252,83 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
250,00
Экономия: -39,00 грн
211,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), саше (2)
239,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
278,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (4), саше (2)
313,30
Экономия: -51,60 грн
261,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
289,99
Экономия: -37,16 грн
252,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), саше (7)
246,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
282,39
Экономия: -42,52 грн
239,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4), саше (5)
258,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок для орального раствора (4)
273,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
250,00
Экономия: -39,00 грн
211,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), саше (6)
310,71
Экономия: -72,37 грн
238,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3), саше (9)
301,28
Экономия: -64,75 грн
236,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), саше (7)
301,50
Экономия: -28,20 грн
273,30 грн