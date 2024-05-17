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Амицитрон® порошок для орального раствора саше 23 г, №10 - Одесса (193427) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1), саше (2)
250,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4), саше (2)
345,30
Экономия: -83,60 грн
261,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: саше (6)
309,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
285,83
Экономия: -13,60 грн
272,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), саше (5)
297,26
Экономия: -62,65 грн
234,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), саше (2)
273,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3), саше (4)
296,74
Экономия: -62,13 грн
234,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -49,16 грн
252,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: саше (4)
248,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
273,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
324,62
Экономия: -43,80 грн
280,82 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2), саше (2)
285,48
Экономия: -71,47 грн
214,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3), саше (8)
283,56
Экономия: -48,95 грн
234,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
299,99
Экономия: -47,16 грн
252,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6), саше (6)
311,04
Экономия: -96,56 грн
214,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4), саше (4)
294,64
Экономия: -29,76 грн
264,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1), саше (8)
257,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1), саше (6)
273,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), саше (1)
344,00
Экономия: -82,30 грн
261,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5), саше (2)
284,51
Экономия: -41,13 грн
243,38 грн