Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИАнилидыПарацетамол, комбинации без психолептиковАмицитрон®Цены в аптеках

Амицитрон® порошок для орального раствора саше 23 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (193427) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8), саше (6)
293,17
Экономия: -39,50 грн
253,67 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6), саше (8)
317,01
Экономия: -44,96 грн
272,05 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2), саше (4)
343,90
Экономия: -82,20 грн
261,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6), саше (9)
320,03
Экономия: -54,10 грн
265,93 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (16), саше (4)
309,50
Экономия: -36,20 грн
273,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), саше (2)
261,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
294,99
Экономия: -42,95 грн
252,04 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), саше (7)
329,90
Экономия: -56,60 грн
273,30 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), саше (2)
309,90
Экономия: -36,60 грн
273,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), саше (3)
341,20
Экономия: -67,90 грн
273,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), саше (4)
315,70
Экономия: -42,40 грн
273,30 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), саше (3)
276,11
Экономия: -10,54 грн
265,57 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6), саше (4)
319,00
Экономия: -45,70 грн
273,30 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5), саше (6)
295,79
Экономия: -62,55 грн
233,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7), саше (3)
329,81
Экономия: -60,04 грн
269,77 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
282,99
Экономия: -30,95 грн
252,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6), саше (8)
289,79
Экономия: -24,22 грн
265,57 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
257,86 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), саше (2)
295,80
Экономия: -22,50 грн
273,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), саше (3)
315,21
Экономия: -49,64 грн
265,57 грн