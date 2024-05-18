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Аэртал крем 15 мг/г туба 60 г, №1 - Запорожье (298946) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
251,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
286,90
Экономия: -39,60 грн
247,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
286,56
Экономия: -41,27 грн
245,29 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
226,19 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
251,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
251,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
269,99
Экономия: -34,37 грн
235,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
251,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
242,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
251,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
251,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
285,70
Экономия: -38,07 грн
247,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
251,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
280,83
Экономия: -33,63 грн
247,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
251,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
289,91
Экономия: -42,71 грн
247,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
251,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
251,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
290,40
Экономия: -42,83 грн
247,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
251,10 грн