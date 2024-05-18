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Аттенто® 40/10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер, №28 - Запорожье (295261) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
669,90 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
718,00
Экономия: -82,20 грн
635,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
710,20
Экономия: -76,16 грн
634,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
700,26
Экономия: -46,98 грн
653,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
724,99
Экономия: -95,66 грн
629,33 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
718,00
Экономия: -82,20 грн
635,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
669,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
659,99
Экономия: -30,66 грн
629,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
704,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
715,40
Экономия: -46,93 грн
668,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
626,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
669,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
718,55
Экономия: -101,44 грн
617,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
669,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
718,20
Экономия: -65,90 грн
652,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
669,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3), блистер (1)
685,82
Экономия: -47,17 грн
638,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
684,69
Экономия: -50,42 грн
634,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
674,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
669,90 грн