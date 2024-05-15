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Аттенто® 40/10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (295261) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
669,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
695,25
Экономия: -27,45 грн
667,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
669,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
652,99
Экономия: -26,14 грн
626,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
669,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
706,81
Экономия: -44,76 грн
662,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
669,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
669,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
669,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
696,90
Экономия: -58,60 грн
638,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
734,45
Экономия: -88,77 грн
645,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
705,37
Экономия: -60,55 грн
644,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
709,56
Экономия: -47,51 грн
662,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
710,13
Экономия: -64,51 грн
645,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
751,83
Экономия: -107,01 грн
644,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
669,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
671,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
669,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
669,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
706,88
Экономия: -55,54 грн
651,34 грн