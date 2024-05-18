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Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер, №28 - Запорожье (295259) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
701,79
Экономия: -78,44 грн
623,35 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
679,11
Экономия: -93,11 грн
586,00 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
683,99
Экономия: -99,57 грн
584,42 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
686,00
Экономия: -78,80 грн
607,20 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
616,99
Экономия: -32,57 грн
584,42 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
696,36
Экономия: -79,50 грн
616,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
555,46 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
693,27
Экономия: -132,91 грн
560,36 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
655,00
Экономия: -66,10 грн
588,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
690,24
Экономия: -66,87 грн
623,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
661,51
Экономия: -55,48 грн
606,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
741,92
Экономия: -118,64 грн
623,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
661,37
Экономия: -39,37 грн
622,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
722,09
Экономия: -107,62 грн
614,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
649,91
Экономия: -26,12 грн
623,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
703,89
Экономия: -118,86 грн
585,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
667,82
Экономия: -44,47 грн
623,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
624,99
Экономия: -40,57 грн
584,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
647,75
Экономия: -23,95 грн
623,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
646,84
Экономия: -61,98 грн
584,86 грн