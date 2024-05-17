Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер, №28 - Львов (295259) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 91 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153