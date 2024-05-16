Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер, №28 - Киев (295259) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 612 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37