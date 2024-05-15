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Аттенто® 20/5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (295259) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
613,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
655,68
Экономия: -43,42 грн
612,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
613,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
607,99
Экономия: -23,87 грн
584,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
613,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
613,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
613,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
613,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
541,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
643,30
Экономия: -54,60 грн
588,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
711,36
Экономия: -80,86 грн
630,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
675,88
Экономия: -45,69 грн
630,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
690,35
Экономия: -78,09 грн
612,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
693,46
Экономия: -81,05 грн
612,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
592,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
686,81
Экономия: -82,99 грн
603,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
613,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
613,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
613,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
613,80 грн