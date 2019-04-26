ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТМИОРЕЛАКСАНТЫМИОРЕЛАКСАНТЫ С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯПрочие соединения четвертичного аммонияАтракурийАтракуриум-НовоЦены в аптеках Атракуриум-Ново раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 5 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (131252) Лекарственный препарат - Цены Инструкция О препарате Цены Карта Аналоги Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан) Изменить Фильтр По времени в пути По времени в пути От дешевых По остатку в аптеке Аптек не найдено