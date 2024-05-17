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Арифам 1,5 мг/5 мг таблетки с модифицированным высвобождением 1,5 мг + 5 мг блистер, №30 - Запорожье (298001) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
248,00
Экономия: -42,00 грн
206,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
234,00
Экономия: -28,00 грн
206,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -54,00 грн
206,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
230,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
240,34
Экономия: -24,70 грн
215,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
241,92
Экономия: -35,10 грн
206,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки с модифицированным высвобождением (15)
210,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
227,00
Экономия: -25,51 грн
201,49 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
234,00
Экономия: -28,00 грн
206,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
220,92 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
234,00
Экономия: -28,00 грн
206,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
234,80
Экономия: -33,40 грн
201,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
226,63
Экономия: -25,14 грн
201,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
231,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
255,48
Экономия: -40,02 грн
215,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
230,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
210,01 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
234,00
Экономия: -28,00 грн
206,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
238,85
Экономия: -32,03 грн
206,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
237,60
Экономия: -30,58 грн
207,02 грн